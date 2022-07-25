Феномен Маргарет Фус, который специалисты так и не объяснили

В январе 1960 года железнодорожник по фамилии Фус привел к экспертам свою дочь, четырнадцатилетнюю Маргарет, которая, по заверениям мужчины, обладала способностью видеть, не прибегая к помощи глаз. Было ли это шарлатанством, или девочка действительно умела это делать, читайте в материале «Рамблера».

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Маргарет ничем не отличалась от других подростков, выглядела вполне нормально, когда входила в кабинет, где ее ждали 25 медицинских экспертов. Но когда она вышла, специалисты остались озадачены и точно сходились в мнении, что Маргарет вовсе не обычная девочка.

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Отец объяснял светилам науки, что впервые обратил на необычные способности дочери случайно, наблюдая за ее игрой с соседскими детьми в жмурки. В отличие от других детей Маргарет даже с повязкой на глазах удивительно легко ориентировалась в пространстве, ни разу не споткнулась ни об одно препятствие совершенно точно, казалась, знала, где находятся другие дети, хотя те не издавали ни звука. Поначалу отец даже заподозрил дочь в жульничестве и сам наложил на ее глаза повязку, завязав ее так, чтобы исключить любую возможность подглядывания. Но это ничего не изменило: Маргарет продолжила так же хорошо видеть вокруг, как если бы играла просто с открытыми глазами. Тогда-то мужчина и заподозрил, что дочь обладает уникальными способностями.

Фус решил развивать природный дар Маргарет. По его словам, они ежедневно тренировались: девочка училась с завязанными глазами различать предметы (сначала большие, затем маленькие), потом цвета, а в итоге даже научилась читать. С чтением, по словам отца, поначалу возникли проблемы: Маргарет никак не удавалось сфокусироваться на строках. Фус посоветовал дочери представить, что прочитать текст ей мешает дым, который необходимо просто сдуть. Маргарет, доверявшая отцу, который всегда ее поддерживал и уверял, что ее талант уникален, так и сделала. Тогда дело сдвинулось с мертвой точки. Девочка научилась бегло читать с завязанными глазами, а ее отец решил, что пора представить дочь специалистам.

Светила медицины сначала отказывались проводить исследование, полагая, что перед ними стоят два шарлатана, но кто-то вспомнил, что в истории уже было несколько подобных случаев, и эксперты все же согласились проверить способности Маргарет.

Девочке крепко завязали глаза и попросили сначала перечислить поставленные перед ней предметы. Маргарет легко справилась с заданием, удивив экспертов. Затем ей предлагали прочесть несколько отрывков из различных книг и журналов, правильно назвать цвета на разных рисунках, а затем и вовсе попросили сыграть с одним из специалистов в шашки. Маргарет не составило труда выполнить любую из этих просьб.

Ученые были обескуражены. Они несколько раз меняли повязки на глазах девочки, завязывая их так, чтобы исключить подглядывание. Веки Маргарет закрывали ватными тампонами и бинтами, а поверх них еще в несколько слоев накладывали непроницаемую изоляционную ленту. Но никакие ухищрения экспертов не делали девочку «незрячей», она продолжала видеть так же хорошо, как если бы сидела перед медиками с открытыми глазами.