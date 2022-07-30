Видео: как выглядела самая старая девственница на Земле

Самая старая девственница в мире отметила столетний юбилей в 2003 году. Почему Клара Мидмор решила сохранить невинность на всю жизнь и как дожила до преклонного возраста, рассказывает автор TikTok-блога “Секреты прошлого” (@secretofthepast).

Клара Мидмор родилась в Шотландии в 1903 году. И уже в 12 лет она поклялась никогда не выходить замуж и не вступать в интимные отношения с мужчинами. Что ее сподвигло? Неизвестно. Вероятнее всего, жизненные обстоятельства. В 12 лет Клара осиротела и все заботы о личном комфорте и удовлетворении потребностей легли на ее плечи. Также в те годы речи о сексуальной свободе и не шло. Да и сама Клара никогда не мечтала об интимных отношениях. Она увлекалась садоводством, любила гулять, читать книги и слушать радио.

Однако позднее Клара признавалась, что в течение жизни имела множество платонических отношений. Тем не менее, девственность и независимость оставались предметом гордости этой женщины.

В самом преклонном возрасте у Клары сохранились собственные зубы, волосы, хорошее зрение и острый ум. До конца жизни удивительная женщина считала, что секрет ее долголетия – целомудрие. Ведь, избежав интимных связей, она не столкнулась со стрессами и болезнями, которые, как верила мисс Мидмор, являются спутниками близких отношений.

Умерла Клара в 2012 году, в возрасте 108 лет. Несмотря на отсутствие половых отношений и брака, она прожила не только долгую, но и счастливую жизнь.