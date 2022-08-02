Индиец не мылся 22 года и прославился

65-летний житель Индии рассказал о своем необычном опыте. По его словам, он не мылся 22 года, пишет Oddity Central.

Дхарамдев Рам прославился в своей деревне благодаря своему обету. Он отказался принимать ванну до тех пор, пока не прекратятся насилия в отношении женщин, земельные споры и убийства животных.

«В 1975 году я работал на фабрике, женился в 1978 году и вел нормальную жизнь»,

— поделился индиец.

Из-за обета Рам потерял работу. В 2003 году скончалась его жена, а спустя несколько лет — сын. Несмотря на все тяготы судьбы мужчина не отказался от своего обещания.

Хотя мужчина не принимает душ, соседи его не сторонятся, а, наоборот, относятся с уважением. По их словам, Рам прекрасно выглядит. Сам индиец признался, что не испытывает проблем со здоровьем.