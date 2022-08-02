Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+26° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
1 час назад

Индиец не мылся 22 года и прославился

Катерина Саломе

65-летний житель Индии рассказал о своем необычном опыте. По его словам, он не мылся 22 года, пишет Oddity Central.

Индиец не мылся 22 года и прославился
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дхарамдев Рам прославился в своей деревне благодаря своему обету. Он отказался принимать ванну до тех пор, пока не прекратятся насилия в отношении женщин, земельные споры и убийства животных.

«В 1975 году я работал на фабрике, женился в 1978 году и вел нормальную жизнь»,

— поделился индиец.

Из-за обета Рам потерял работу. В 2003 году скончалась его жена, а спустя несколько лет — сын. Несмотря на все тяготы судьбы мужчина не отказался от своего обещания.

Хотя мужчина не принимает душ, соседи его не сторонятся, а, наоборот, относятся с уважением. По их словам, Рам прекрасно выглядит. Сам индиец признался, что не испытывает проблем со здоровьем.

Ранее мы писали о том, что жительница Индии сходила в лес и невероятно разбогатела.

Люди,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители