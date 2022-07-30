В Индии женщина пошла в лес и сказочно разбогатела

Поход за дровами для обычной жительницы индийского штата Мадхья-Прадеш обернулся невероятной удачей. Кроме топлива для печи она обнаружила драгоценный камень, сообщает New York Post.

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Когда найденный камень показали ювелиру, тот оценил стоимость драгоценности в 25 тысяч долларов (что эквивалентно полутора миллионам рублей).

Счастливая обладательница находки намерена продать ее на ближайшем аукционе. Она воспитывает шестерых детей и надеется, что вырученных денег хватит на то, чтобы обеспечить их всем необходимым и отремонтировать ветхий семейный дом.