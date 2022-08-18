СМИ: принцесса Диана предсказывала свою смерть

Авторы нового документального сериала о судьбе Дианы Спенсер раскроют шокирующую правду: за пару лет до роковой автокатастрофы принцесса знала, как закончится ее жизнь. О содержании картины узнали журналисты издания Daily Beast, сообщает PageSix.

В сериале “Расследования Дианы” затронута тема встречи Дианы Спенсер с Виктором Мишконом, произошедшая в 1995 году. Экс-супруга принца Чарльза пригласила юриста для беседы, в ходе которой она озвучила предположение о собственной смерти. Оно стало роковым. Диана объявила, что может погибнуть или быть серьезно ранена в результате автокатастрофы. Она не исключила: происшествие может быть подстроено.

Оказалось, Виктор вел запись этого разговора. Ее он передал сэру Полу Кондону – в те годы он занимал пост комиссара полиции Лондона. Но чиновник предпочел скрыть факт передачи записи. И только когда Кондон ушел в отставку, а его преемником стал Джон Стивенс, информация о разговоре Мишкона и Спенсер всплыла.