Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

СМИ: принцесса Диана предсказывала свою смерть

Мира Маркина

Авторы нового документального сериала о судьбе Дианы Спенсер раскроют шокирующую правду: за пару лет до роковой автокатастрофы принцесса знала, как закончится ее жизнь. О содержании картины узнали журналисты издания Daily Beast, сообщает PageSix.

СМИ: принцесса Диана предсказывала свою смерть
Фото: flickr.comflickr.com

В сериале “Расследования Дианы” затронута тема встречи Дианы Спенсер с Виктором Мишконом, произошедшая в 1995 году. Экс-супруга принца Чарльза пригласила юриста для беседы, в ходе которой она озвучила предположение о собственной смерти. Оно стало роковым. Диана объявила, что может погибнуть или быть серьезно ранена в результате автокатастрофы. Она не исключила: происшествие может быть подстроено.

Оказалось, Виктор вел запись этого разговора. Ее он передал сэру Полу Кондону – в те годы он занимал пост комиссара полиции Лондона. Но чиновник предпочел скрыть факт передачи записи. И только когда Кондон ушел в отставку, а его преемником стал Джон Стивенс, информация о разговоре Мишкона и Спенсер всплыла.

Ранее мы писали о том, какую ошибку допустил охранник принцессы Дианы в день ее гибели.

Люди,Джон Стивенс,Чарльз Виндзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители