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1 час назад

Лепс заявил об уходе из жизни автора его хитов

Мира Маркина

Певец Григорий Лепс опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором рассказал об уходе из жизни Анатолия Долженкова.

Лепс заявил об уходе из жизни автора его хитов
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Долженков был поэтом и написал много песен для артиста. Самая популярная из них – "Натали". Помимо того, что он был автором текстов для многих композиций Лепса, он был еще и его другом. Певец тяжело принял новость о его смерти.

«Анатолий был замечательным поэтом, но прежде всего замечательным человеком, мужем, отцом и моим другом. Покойся с миром...» — поделился в своем блоге Григорий Лепс.

Соцсети

Помимо хита "Натали" Долженковым были написаны тексты для всех песен первого альбома Лепса «Храни Вас Бог».

Ранее "Рамблер" писал о том, что по заявления СМИ принцесса Диана заранее знала о своей смерти.

Люди,Григорий Лепс,
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