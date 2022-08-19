Лепс заявил об уходе из жизни автора его хитов

Певец Григорий Лепс опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором рассказал об уходе из жизни Анатолия Долженкова.
Долженков был поэтом и написал много песен для артиста. Самая популярная из них – "Натали". Помимо того, что он был автором текстов для многих композиций Лепса, он был еще и его другом. Певец тяжело принял новость о его смерти.
«Анатолий был замечательным поэтом, но прежде всего замечательным человеком, мужем, отцом и моим другом. Покойся с миром...» — поделился в своем блоге Григорий Лепс.
Помимо хита "Натали" Долженковым были написаны тексты для всех песен первого альбома Лепса «Храни Вас Бог».
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