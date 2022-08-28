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4 часа назад

Кем на самом деле была Ванга: видео

Диана Товсепова

Имя болгарской провидицы Ванги известно во сем мире — она предсказала и распад СССР, и Вторую мировую, и 11-е сентября.

Ванга умерла в 1996 году, но споры о ее личности идут до сих пор. Многие считают ее величайшей предсказательницей, но некоторые уверены, что вся ее слава — фарс.

Однако, мало кто знает, когда имя Ванги вообще начали узнавать люди? На самом деле это случилось во время Второй мировой войны — тогда она стала предсказывать местонахождение пропавших людей. годами формировалась ее репутация, слухи о ней расходились по всему миру. Смотрите видео о том, кем на самом деле была Ванга.

Ранее мы писали о том, как выглядит и где обитает Тасманский дьявол.

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