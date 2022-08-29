Медик вспомнил о последних минутах жизни принцессы Дианы

"Я знаю, что это удивительно, но я не узнал принцессу Диану. Я был в машине на заднем сиденье и оказывал помощь. Я понял, что она очень красива, но мое внимание было настолько сосредоточено на том, что я должен был сделать, чтобы спасти ее жизнь, что у меня не было времени подумать, кто эта женщина".