Медик вспомнил о последних минутах жизни принцессы Дианы

Французский врач Фредерик Майлиез оказался первым на месте автокатастрофы с участием принцессы Дианы. Медик вспомнил, как оказывал ей помощь. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам врача, в тот день, 31 августа 1997 года, он возвращался домой. Проезжая туннель Альма, он заметил искореженный автомобиль Mercedes и отправился на помощь.
Майлиез открыл дверь и обнаружил четырех человек внутри, двое из которых были мертвы, а двое других еще были живы, но в критическом состоянии. По его словам, человек на переднем сидении подождать несколько минут, а женщине сзади нужна была помощь срочно — она не могла дышать.
В первую очередь, он позвонил в службу спасения, а затем он принес из своего автомобиля дыхательный мешок. Благодаря этому приспособлению принцесса немного пришла в себя, но все еще не могла говорить:
"Я знаю, что это удивительно, но я не узнал принцессу Диану. Я был в машине на заднем сиденье и оказывал помощь. Я понял, что она очень красива, но мое внимание было настолько сосредоточено на том, что я должен был сделать, чтобы спасти ее жизнь, что у меня не было времени подумать, кто эта женщина".
Позже принцессу Диану доставили в больницу, в которой через несколько часов она умерла.