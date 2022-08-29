Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+26° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
50 минут назад

"Я не узнал принцессу": медик о последних минутах жизни принцессы Дианы

Мария Иглина

Французский врач Фредерик Майлиез оказался первым на месте автокатастрофы с участием принцессы Дианы. Медик вспомнил, как оказывал ей помощь. Об этом сообщает Daily Mail.

Медик вспомнил о последних минутах жизни принцессы Дианы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам врача, в тот день, 31 августа 1997 года, он возвращался домой. Проезжая туннель Альма, он заметил искореженный автомобиль Mercedes и отправился на помощь.

Майлиез открыл дверь и обнаружил четырех человек внутри, двое из которых были мертвы, а двое других еще были живы, но в критическом состоянии. По его словам, человек на переднем сидении подождать несколько минут, а женщине сзади нужна была помощь срочно — она не могла дышать.

В первую очередь, он позвонил в службу спасения, а затем он принес из своего автомобиля дыхательный мешок. Благодаря этому приспособлению принцесса немного пришла в себя, но все еще не могла говорить:

"Я знаю, что это удивительно, но я не узнал принцессу Диану. Я был в машине на заднем сиденье и оказывал помощь. Я понял, что она очень красива, но мое внимание было настолько сосредоточено на том, что я должен был сделать, чтобы спасти ее жизнь, что у меня не было времени подумать, кто эта женщина".

Позже принцессу Диану доставили в больницу, в которой через несколько часов она умерла.

Ранее охранник принцессы Дианы рассказал об ошибке в день ее гибели.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители