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1 час назад

"Бабушка"-бодибилдер шокировала интернет снимками “до/после”

Мира Маркина

Британка Ди Ходжсон на протяжении нескольких лет страдала от последствий, вызванных ожирением. Устав от ходунков для пожилых, она решила радикально изменить свою жизнь. Ее историей поделилось издание The Mirror.

"Бабушка"-бодибилдер шокировала интернет снимками “до/после”
Фото: СоцсетиСоцсети

Ди Ходжсон сейчас 53 года. Несколько лет назад ее вес достиг отметки 182 килограмма. Ожирение сделало британку заложницей собственного тела: она не могла ходить без поддержки, ей часто требовалась помощь в бытовых делах.

“...было тяжело, так как я по натуре самодостаточная. Мне было неловко”, — вспоминает тот тяжелый период жизни Ди Ходжсон.

Чтобы вернуть здоровье и независимость, женщина всерьез перекроила свой образ жизни. Она отказалась от вредной пищи. Этот шаг помог ей избавиться от 76 лишних килограммов. Затем Ди набралась смелости и записалась в фитнес-центр. Там она увлеклась бодибилдингом.

Теперь Ди Ходжсон не узнать: женщина тренируется наравне с профессионалами и планирует принять участие в соревнованиях фитнес-бикини. Женщина выразила надежду, что ее пример может вдохновить других людей на изменения.

Соцсети

Всего героине истории удалось избавиться от 114 лишних килограммов.

Ранее мы писали о секрете, который помог мужчине колоссально похудеть за девять месяцев.

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