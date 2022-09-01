"Бабушка"-бодибилдер шокировала интернет снимками “до/после”

Британка Ди Ходжсон на протяжении нескольких лет страдала от последствий, вызванных ожирением. Устав от ходунков для пожилых, она решила радикально изменить свою жизнь. Ее историей поделилось издание The Mirror.

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Ди Ходжсон сейчас 53 года. Несколько лет назад ее вес достиг отметки 182 килограмма. Ожирение сделало британку заложницей собственного тела: она не могла ходить без поддержки, ей часто требовалась помощь в бытовых делах.

“...было тяжело, так как я по натуре самодостаточная. Мне было неловко”, — вспоминает тот тяжелый период жизни Ди Ходжсон.

Чтобы вернуть здоровье и независимость, женщина всерьез перекроила свой образ жизни. Она отказалась от вредной пищи. Этот шаг помог ей избавиться от 76 лишних килограммов. Затем Ди набралась смелости и записалась в фитнес-центр. Там она увлеклась бодибилдингом.

Теперь Ди Ходжсон не узнать: женщина тренируется наравне с профессионалами и планирует принять участие в соревнованиях фитнес-бикини. Женщина выразила надежду, что ее пример может вдохновить других людей на изменения.

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Всего героине истории удалось избавиться от 114 лишних килограммов.