Американец раскрыл секрет похудения со 110 до 83 килограмм

Американец с весом 110 килограммов за девять месяцев сбросил 27 килограммов благодаря жесткой дисциплине. Об этом пишет издание Times of India.

41-летний мужчина по имени Рахуль Мукерджи из Индии работает разработчиком программного обеспечения и увлекается музыкой. О том, что ему пора худеть, он подумал, когда началась пандемия коронавируса. На встречи по видеосвязи надо было носить костюм, но ничего из одежды ему не подходило из-за 110-килограммового веса.

"Я надевал рубашку, галстук, пиджак и индийскую мужскую юбку лунги", — поделился житель Индии.

Мукерджи подобрал наиболее оптимальную для себя программу питания: на завтрак он съедает два тоста, сыр, два яйца и кофе, или овсяную кашу. Обед американца - курица с овощами, а в качестве десерта иногда фрукты. На ужин мужчина ест батат и кебабы с сыром.

Также важным пунктом в его похудении стали регулярные тренировки. Сначала Мукерджи делает упражнения для разогрева, потом силовые, а заканчивает все растяжкой. Три дня мужчина занимается, а два - отдыхает.

Он призвал других людей, которые пытаются сбросить вес, не сдаваться и проявить дисциплину ради цели.

«Если вы хотите добиться результатов, вам нужно не сдаваться даже в тяжелые времена. Это значит, что можно ходить в бар вместе с друзьями, но пить воду и закусывать кабачками и зеленью. Это значит, что нужно идти в спортзал в 9:30 вечера после долгого дня на работе», — сказал американец.