Издание Mirror сообщило, кто был с Елизаветой II в последние минуты ее жизни. Перед смертью с королевой находились ее старшие дети – принц Чарльз и принцесса Анна.

Принц Чарльз и принцесса Анна были в Шотландии, поэтому им удалось вовремя добраться до поместья Балморал, чтобы попрощаться с матерью. Остальные члены королевской семьи прибыли в замок уже после того, как королева ушла из жизни.