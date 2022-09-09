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4 часа назад

В последние минуты жизни с Елизаветой II были ее старшие дети

Мира Маркина

Издание Mirror сообщило, кто был с Елизаветой II в последние минуты ее жизни. Перед смертью с королевой находились ее старшие дети – принц Чарльз и принцесса Анна.

Принц Чарльз и принцесса Анна были в Шотландии, поэтому им удалось вовремя добраться до поместья Балморал, чтобы попрощаться с матерью. Остальные члены королевской семьи прибыли в замок уже после того, как королева ушла из жизни.

О смерти королевы Елизаветы II стало известно вечером 8 сентября. Ей было 96 лет.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какой запомнят британскую королеву.

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