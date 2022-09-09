Певец TSOY рассказал о любимых песнях

Уникальность этой песни в том, что она не надоедает. Обычно любой сингл, который ты ставишь на будильник, рано или поздно хочется заменить. Этот трек — исключение, потому что на протяжении долгого времени он будит меня по утрам и создает только прекрасное настроение. Когда вам будет грустно — обязательно поставьте его себе, улыбка появится сама собой!