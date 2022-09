Российский и казахстанский певец корейского происхождения, солист группы MBAND, участник шоу «Хочу к Меладзе!» Певец TSOY рассказал о любимых песнях, которые он готов слушать постоянно. Списком постоянных треков из своего плэйлиста музыкант эксклюзивно поделился с «Рамблером».

Daði Freyr - Welcome

Я редко смотрю «Евровидение», но именно в тот год это случилось. Меня зацепила эта уникальная и неформатная группа, так что теперь начал их слушать, очень интересное звучание из Исландии.

Lewis Capaldi - Someone You Loved

Безумно красивая песня. У меня она вызывает ассоциации с проектом «Шоумаскгоон», в котором участвовал. Пожалуй, исполнение на проекте именно этого трека было самым трепетным и волнительным. Песня очень сложная музыкально, но оставляет после прослушивания отпечаток на долгие годы. Когда я вспоминаю ее — мне всегда становится тепло на душе.

Elton John, Dua Lipa, PNAU - Cold Heart

Эту песню я знаю очень давно, мне понравилось ее новое веяние, которое сделала Dua Lipa. Редко, когда старый известный трек делают в классном новом звучании, и он становится еще круче, чем был. И вот это случилось!

KREC - Через весь город

Обожаю группу KREC и их старые песни! А тут услышал в новой версии трек, который знаю наизусть. Очень нравится и безумно люблю их творчество: тексты, смыслы, музыка. С этой песней я вообще тесно связан. Когда-то под нее выходил в зал со своей уже женой мой близкий друг, на свадьбе которого я был «дружкой».

Barry White - Never, Never Gonna Give Ya Up

В моем представлении все женщины от такого голоса должны сходить с ума — безумно глубокий и сексуальный. И вообще под все треки Barry White можно и нужно любить, спасибо, Барри!

TSOY - Мона Лиза

Этой мой новый трек, который уже завоевал сердца многих слушателей, чему я безмерно рад. Долго искал такую песню и надеюсь, что в будущем, будет еще больших таких классных релизов. В этом треке есть я.

Adele - Oh my God

Давно не видел настолько простых, но оригинальных клипов — всем рекомендую посмотреть и обратить внимание на песню. Обожаю Adele, но приглядитесь к клипу — это просто невероятно.

Cheryl Lynn - Got to Be Real

Уникальность этой песни в том, что она не надоедает. Обычно любой сингл, который ты ставишь на будильник, рано или поздно хочется заменить. Этот трек — исключение, потому что на протяжении долгого времени он будит меня по утрам и создает только прекрасное настроение. Когда вам будет грустно — обязательно поставьте его себе, улыбка появится сама собой!

John Legend - All of Me

Это одна из моих самых любимых песен уже на протяжении многих лет. Я познакомился с этим артистом еще в детстве и продолжаю слушать его музыку до сих пор.

A`Studio - Твои шаги

Когда-то давно, будучи ребенком, мне удалось познакомиться с Батырханом Шукеновым (основателем и тогдашним солистом группы A`Studio). Он оказал сильнейшее влияние на меня и мое будущее творчество, выбор рода деятельности и вообще любовь к музыке. Можно сказать, что я вырос на песнях группы A`Studio. А «Твои шаги» Для меня эта такая… Моя, что ли, песня. Когда мы с ребятами ходим в караоке, постоянно поем ее.