Нострадамус предрек Карлу III отречение от престола

В книге нашли несколько пророчеств о жизни королевской семьи. В одном из них, как пишет издание, говорится о том, что Елизавета II умрет в 2022 году в 96 лет, что "на пять лет меньше срока жизни ее матери".

В книге также сказано о новом короле, взошедшем на престол. Как предсказал Нострадамус, Карл III оставит трон практически сразу после коронации, так как многие граждане Великобритании будут недовольны его правлением. Чарльзу также припомнят его развод с принцессой Дианой. В итоге Карл III передаст правление своему сыну. Однако в книги написано, что это будет неожиданный выбор, и трон займет не принц Уильям, а принц Гарри. Сейчас он является только пятым претендентом на престол.