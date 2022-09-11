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1 час назад

Нострадамус предрек новому королю Карлу III отречение от престола

Мира Маркина

Французский пророк Нострадамус сделал предсказание, касающееся правления нового короля Карла III. Об этом написано в книге "Нострадамус: Полные пророчества на будущее", сообщает "ПолитРоссия".

Нострадамус предрек Карлу III отречение от престола
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В книге нашли несколько пророчеств о жизни королевской семьи. В одном из них, как пишет издание, говорится о том, что Елизавета II умрет в 2022 году в 96 лет, что "на пять лет меньше срока жизни ее матери".

В книге также сказано о новом короле, взошедшем на престол. Как предсказал Нострадамус, Карл III оставит трон практически сразу после коронации, так как многие граждане Великобритании будут недовольны его правлением. Чарльзу также припомнят его развод с принцессой Дианой. В итоге Карл III передаст правление своему сыну. Однако в книги написано, что это будет неожиданный выбор, и трон займет не принц Уильям, а принц Гарри. Сейчас он является только пятым претендентом на престол.

Ранее Карл III высказался о принце Гарри и Меган Маркл.

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