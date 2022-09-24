102-летняя британка раскрыла два секрета своего долголетия

Лина Ламонт – уроженка Шотландии, города Эдинбург. Не так давно пожилая женщина отметила 102-й день рождения и рассказала, как дожила до столь преклонного возраста. Ее секреты публикует портал InYourArea.
Так случилось, что Лина за всю жизнь так и не стала матерью. Но когда она оказалась в пансионате для пожилых (Murrayside), то все равно осталась под присмотром многочисленных племянников и племянниц. С ними Ламонт встречается для прогулок на свежем воздухе.
Лина считает, что дожить до ста лет ей помогли две вещи: любовь к достойному, качественному вину и хорошему юмору. Также британка убеждена – если человек делает близких счастливыми, работает над этим, то и он будет в “плюсе”.
И кажется, это работает. Старушку настолько любят в Murrayside, что по случаю ее очередного дня рождения администрация устроила вечеринку с праздничным шоколадным тортом и приглашенной артисткой.
Ранее “Рамблер” рассказывал, что известно о китайском долгожителе, которому более 256 лет.