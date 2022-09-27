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1 час назад

Forbes назвал богатейших людей США

Мира Маркина

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей в США в 2022 году. Его возглавил владелец Tesla и основатель SpaceX Илон Маск, состояние которого оценивается в 251 миллиард долларов.

Forbes назвал богатейших людей США
Фото: pxhere.compxhere.com

Миллиардер сместил на позицию ниже основателя Amazon Джеффа Безоса. Он возглавлял список богатейших людей Америки на протяжении четырех лет. Илон Маск оказался богаче Безоса на 60,5 миллиарда долларов.

В топ-5 рейтинга Forbes также попали сооснователь Microsoft Билл Гейтс, состояние которого оценивается в 106 миллиардов долларов, сооснователь Oracle Ларри Эллисон (101 миллиард долларов) и американский инвестор Уоррен Баффет (97 миллиардов долларов).

В десятку рейтинга вошли основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, экс-глава Microsoft Стив Балмер, бизнесмен Майкл Блумберг и совладелец сети супермаркетов Walmart Джим Уолтон.

Ранее стало известно, что палочку Гарри Поттера продадут на аукционе.

Джим Уолтон,Илон Маск,Ларри Эллисон,Стив Балмер,Уоррен Баффет,Джефф Безос,Майкл Блумберг,Билл Гейтс,Ларри Пейдж,Сергей Брин,Гарри Поттер,Wal-Mart Stores,Amazon,Oracle,SpaceX,Google,Microsoft,
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