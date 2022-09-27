Forbes назвал богатейших людей США

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей в США в 2022 году. Его возглавил владелец Tesla и основатель SpaceX Илон Маск, состояние которого оценивается в 251 миллиард долларов.
Миллиардер сместил на позицию ниже основателя Amazon Джеффа Безоса. Он возглавлял список богатейших людей Америки на протяжении четырех лет. Илон Маск оказался богаче Безоса на 60,5 миллиарда долларов.
В топ-5 рейтинга Forbes также попали сооснователь Microsoft Билл Гейтс, состояние которого оценивается в 106 миллиардов долларов, сооснователь Oracle Ларри Эллисон (101 миллиард долларов) и американский инвестор Уоррен Баффет (97 миллиардов долларов).
В десятку рейтинга вошли основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, экс-глава Microsoft Стив Балмер, бизнесмен Майкл Блумберг и совладелец сети супермаркетов Walmart Джим Уолтон.
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