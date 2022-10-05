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1 час назад

Кем была одна из самых влиятельных женщин Османской империи: видео

Мира Маркина

Кесем-султан — наложница османского султана Ахмеда I. Во время правления своих сыновей, султанов Мурада IV и Ибрагима I, она была одной из самых влиятельных женщин в истории Османской империи. С 1550 года по 1656 год именно женщины оказывали большое влияние на государственные дела, создавали партии, устраивали перевороты, руководили военными экспедициями.

Как пишут историки, Кесем-султан была «умелой в заговорах и интригах». Она носила титул валиде на протяжении 28 лет. Многие знают про Кесем-султан по популярному сериалу "Великолепный век".

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о жизни одной из самых известных женщин дворца.

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