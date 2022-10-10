Скончался клавишник «Ласкового мая» Михаил Афанасьев

Михаил Афанасьев, клавишник золотого состава группы "Ласковый май", ушел из жизни. Об этом сообщил продюсер коллектива Андрей Разин в своих соцсетях.
Разин сообщил, что Михаил бессменно работал в его группе и сопровождал все концерты. Афанасьева, по словам продюсера, все любили и знали, насколько он ценный и надежный человек, который ни с кем не ссорился и в скандалах не участвовал.
Разин также рассказал, что Афанасьев, работая в "Ласковом мае", отыграл около двух тысяч концертов.
Ранее мы писали о том, что "Ласковый май" попал в книгу рекордов Гиннеса.