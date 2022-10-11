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1 час назад

202-килограммовый мужчина похудел вдвое и раскрыл секрет успеха

Катерина Саломе

Весивший 202 килограмма американец смог похудеть на 91 килограмм. Такого результата он достиг благодарю соблюдению двух правил, о которых рассказал в материале на сайте Rachael Ray Show.

202-килограммовый мужчина похудел вдвое и раскрыл секрет успеха
Фото: Кадр из видео/Rachael Ray ShowКадр из видео/Rachael Ray Show

Всю свою жизни Джош Мерфи страдал от ожирения. Лишний вес вставал на пути ко многим его мечтам, включая службу в армии, куда его не взяли из-за развившейся лимфедемы. После мужчина нашел новую цель, решив преодолеть в одиночку 4,3 тысячи километра по туристической тропе вдоль берега Тихого океана.

Зачем люди пытаются похудеть перед походом в спортзал

На пути к мечте Джош избавился от лишних килограммов, изменив рацион питания и включив в жизнь спорт. Достигнув ошеломительного результата он осознал, что хочет делиться своим опытом и помогать другим. Так Мерфи стал фитнес-тренером.

"Начните с небольших достижимых целей. Например, с цели просто лучше питаться. Затем добавьте прогулки несколько дней в неделю, а после — тренировки с утяжелителями один или два раза в неделю. Маленькие цели легче достигаются и доказывают вам, что вы можете довести дело до конца. Попытка сделать все и сразу — это, как правило, путь к выгоранию и неудачам", — заявил мужчина.

Ранее мы сообщали о том, как 200-килограммовый мужчина похудел вдвое, испугавшись прогноза врача.

Люди,Джош Мерфи,
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