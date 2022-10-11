202-килограммовый мужчина похудел вдвое и раскрыл секрет успеха

"Начните с небольших достижимых целей. Например, с цели просто лучше питаться. Затем добавьте прогулки несколько дней в неделю, а после — тренировки с утяжелителями один или два раза в неделю. Маленькие цели легче достигаются и доказывают вам, что вы можете довести дело до конца. Попытка сделать все и сразу — это, как правило, путь к выгоранию и неудачам", — заявил мужчина.