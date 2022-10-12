Как и зачем хирурги превратили мужчину в двойника Сталина

С момента смерти Иосифа Сталина минуло 69 лет. Но, несмотря на столь внушительный срок, вокруг этой исторической личности по сей день ходит много мифов и легенд.

К примеру, считается, что у Сталина было множество двойников, поскольку "вождь народов" сильно опасался покушений. Подробнее об одном из двойников – в материале "Рамблера".

Официально в СССР не было пластической хирургии. Однако она все же существовала, но лишь для тайных целей. Если верить слухам, хирурги активно работали над тем, чтобы воссоздать двойника Сталина.

Информации о большинстве дублеров почти не осталось, но есть сведения об одном из них. Его звали Евсей Лубицкий, он работал бухгалтером (по некоторым сведениям, учителем) и жил в Виннице.

Уже в юности Евсей был сильно похож на Сталина. В конце 1920-х его насильно увезли в Подмосковье, чтобы сделать из него истинного двойника.

По воспоминаниям современников Лубицкого, которые наблюдали его превращение, с Евсеем работала огромная команда людей – от врачей до педагогов актерского мастерства. Поначалу Лубицкого учили походке Сталина, его манере разговаривать и курить трубку. А уже затем в процесс вмешались хирурги.

Результат был ошеломительным. Лубицкий стал настолько похож на Сталина, что ему позволялось заменять вождя на самых важных мероприятиях. Даже чиновники, которые часто встречались со Сталиным, не сразу замечали подмену. А специалисты лишь спустя десятилетия установили существование двойника, когда сравнили мочки ушей на разных фотографиях Сталина.