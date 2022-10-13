Queen выпустила неизданную песню с Фредди Меркьюри

Группа Queen выпустила песню Face It Alone, которая была записана вместе с Фредди Меркьюри в 1988 году, но еще не издавалась. Об этом пишет NME.

Песню записали во время работы над альбомом The Miracle. Она не вошла в альбом, и музыканты о ней забыли.

"Мы нашли маленькую жемчужину от Фредди, о которой мы забыли. И это прекрасно. На самом деле это было настоящим открытием", — поделились музыканты.

Теперь композиция доступна слушателям на платформах Apple Music и Spotify, а в будущем она появится в обновленной версии пластинки The Miracle.