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2 часа назад

Группа Queen выпустила неизданную песню с Фредди Меркьюри

Мира Маркина

Группа Queen выпустила песню Face It Alone, которая была записана вместе с Фредди Меркьюри в 1988 году, но еще не издавалась. Об этом пишет NME.

Queen выпустила неизданную песню с Фредди Меркьюри
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Песню записали во время работы над альбомом The Miracle. Она не вошла в альбом, и музыканты о ней забыли.

"Мы нашли маленькую жемчужину от Фредди, о которой мы забыли. И это прекрасно. На самом деле это было настоящим открытием", — поделились музыканты.

Теперь композиция доступна слушателям на платформах Apple Music и Spotify, а в будущем она появится в обновленной версии пластинки The Miracle.

Ранее стало известно, что вышла первая автобиография Цискаридзе.

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