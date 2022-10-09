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54 минуты назад

Вышла первая автобиография Цискаридзе

Катя Кобышева

Один из самых известных российских артистов, а ныне ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе презентовал свою книгу «Мой театр» в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Вышла первая автобиография Цискаридзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автобиография создана на основе дневниковых записей, которые Николай Цискаридзе делал с 1985 по 2003 год. Артист рассказывает о своем детстве, семье, переезде из Тбилиси в Москву, сложностях в карьере и выступлениях по всему миру. В книге много сценических и личных фотографий.

Цискаридзе вошел в рейтинг самых умных людей России

По словам Николая Цискаридзе, идею написать мемуары ему подала педагог Ирина Павловна Дешкова.

Ранее турист уронил два бюста в Ватиканских музеях, требуя аудиенции Папы Римского.

Люди,Николай Цискаридзе,
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