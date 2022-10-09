Вышла первая автобиография Цискаридзе

Один из самых известных российских артистов, а ныне ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе презентовал свою книгу «Мой театр» в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Автобиография создана на основе дневниковых записей, которые Николай Цискаридзе делал с 1985 по 2003 год. Артист рассказывает о своем детстве, семье, переезде из Тбилиси в Москву, сложностях в карьере и выступлениях по всему миру. В книге много сценических и личных фотографий.