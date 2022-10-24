Кем был реальный граф Монте-Кристо

У главного героя романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» был вполне реальный прототип. А его судьба была даже более трагичной, чем описано в литературном произведении. Историю настоящего Монте-Кристо Франсуа (также известного как Пьер) Пико читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Узник замка Иф" Кадр из фильма "Узник замка Иф"

Пьер Пике родился во Франции, в городе Ним, в малообеспеченной семье. В зрелом возрасте был сапожником и собирался жениться на красавице по имени Маргарита Вигору. Прекрасная Маргарита, которая была богатой наследницей, полюбила простого сапожника за веселый нрав и доброту.

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Но счастью Маргариты и Пьера, увы, помешали завистники. Рассказывая своим четверым друзьям о предстоящей свадьбе, Пико даже не подозревал, что один из них, Матье Луппиан, был тайно влюблен в невесту, да еще мечтал прибрать к рукам ее приданое. Но, увы, Маргарита любила Пьера и расстроить свадьбу могло только какое-то страшное событие. И Луппиан придумал хитрый план, в осуществлении которого ему помогли товарищи. Один из них, правда, пытался отговорить заговорщиков предавать друга, но ему это не удалось. И он просто промолчал, ни о чем не предупредив Пьера.

План бывших друзей Пико заключался в том, чтобы оболгать сапожника. Они написали на него донос, якобы Пьер на самом деле дворянин и английский шпион. Пике арестовали прямо в день свадьбы и заключили в крепость Фенестрелле, где он провел семь лет.

В течение трех лет Пьер даже не знал, за что его арестовали и в чем обвиняют. В крепости Пико познакомился с итальянским священником, прорыв лаз в соседнюю камеру. Его новый знакомый оказался болен, и как ни старался Пико помочь ему, умер, успев прежде рассказать товарищу о своих сокровищах, которые спрятал в Милане.

Эти сокровища Пико получил в 1814 году, когда был освобожден после смены власти. Из крепости вышел озлобившийся на весь мир человек, мечтающий только о месте. Он нашел одного из своих старых приятелей, того самого, который пытался отговорить остальных писать на Пьера донос. Тот не узнал бывшего заключенного. Пьер же, представившись монахом, попросил рассказать ему ту давнюю историю, пообещав в награду перстень с огромным алмазом. Так Пико узнал о предательстве друзей.

Жажда мести овладела Пьером окончательно. Узнав, что Матье Луппиан все же женился на его бывшей невесте (надо отметить, что несколько лет Маргарет ждала, что Пико оправдают), получил ее наследство и открыл ресторан, Пико стал наведываться к нему и увидел, что заведение часто посещают и другие его товарищи-предатели. Одного из них он лишил жизни, улучив удобный момент и вонзив нож в сердце, другого отравил ядом.

Оставалось разделаться с главным обидчиком. У Матье Луппиана была на выданье дочь. Пико подкупил беглого каторжника, чтобы тот представился знатным вельможей и соблазнил ее. Дочь врага оказалась обесчещена.

Затем Пьер поджег ресторан Луппиана: заведение сгорело дотла, бывший друг разорился. Но это Пико оказалось мало. Он подбросил сыну Луппиана драгоценности, а затем обвинил его в их краже. Молодого человека арестовали и посадили в тюрьму на 20 лет.

Маргарита, не выдержав бед, свалившихся на семью, вскоре умерла. Луппиана Пьер в итоге тоже лишил жизни.

Но наслаждаться отмщением Пико пришлось недолго. Его похитил тот самый последний друг, который не хотел писать на него донос. Получив перстень с огромным драгоценным камнем, алчный мужчина решил потребовать у богача отдать ему все свои сокровища. Но тот так ничего ему и не сказал. Тогда злоумышленник смертельно ранил Пико и сбежал.

Пьера нашли жандармы, которым тот перед смертью поведал историю своих злоключений. А позже о ней узнал Александр Дюма и написал роман «Граф Монте-Кристо».