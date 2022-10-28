В отличие от многих других миллиардеров, Илон Маск не привык закрываться от мира и жить тихо. Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla нередко возмущает общественность своим поведением и бестактными высказываниями. Подробнее о странностях одной из самых влиятельных персон XXI века – в материале "Рамблера".

Малыш X Æ A-Xii Musk

Нет, это не имя ребенка из вселенной "Звездных войн", а имя, которое знаменитый инженер дал своему шестому ребенку (малыша миллиардеру родила певица Граймс, для нее он стал первенцем). Изначально родители хотели назвать мальчика X Æ A-12, где X – переменная, обозначающая неизвестное число, Æ – так на эльфийском пишется сочетание букв Ai (в переводе с японского слово означает "любовь"), а A-12 – название самолета-разведчика Lockheed, предшественника любимого самолета пары SR-71.

Однако власти Калифорнии не разрешили Маску назвать ребенка таким образом – в имени не должны присутствовать цифры. Тогда 12 было решено заменить на буквенное обозначение, и малыша стали звать X Æ A-Xii. Как произносится это имя миллиардер не уточнил.

"Ковидиот № 1"

В разгар пандемии коронавируса бизнесмен регулярно публиковал записи в соцсетях, осуждающие самоизоляцию и призывающие людей прекратить паниковать из-за COVID-19. Реплики Маска были настолько абсурдны, что газета New York Post назвала миллиардера "ковидиотом №1". Вот, что публиковал Маск:

"Коронавирусная паника – это глупость",

"Дети, по существу, иммунны [к коронавирусу]",

"Судя по нынешнему тренду, к концу апреля в США количество новых случаев заражения будет близко к нулю".

Помимо этого, Илон назвал идею самоизоляции "фашизмом", а также призывал "освободить Америку" и "вернуть людям свободу".

Тайная школа для вундеркиндов

Маск создал школу для детей-вундеркиндов подобную той, что в фильме "Люди Икс". Школа называется Ad Astra (в переводе с латинского "Вперед к звездам"), и является крайне секретной. По словам инженера, в его школе нет оценок, а ученики занимаются лишь теми предметами, которые им интересны. В школе учатся только дети Маска и сотрудников компании SpaceX.

Очевидно, что, если школу создал эпатажный миллиардер, в ней не обошлось и без более любопытных деталей. Однако найти подробную информацию об Ad Astra нельзя.

Вред курения

В сентябре 2018 года во время записи подкаста Джо Рогана Joe Rogan Experience Илон Маск выкурил сигарету со смесью запрещенных веществ. Эфир транслировался на YouTube.