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2 часа назад

Принц Гарри может вернуться в Великобританию ради своих мемуаров

Мира Маркина

Принц Гарри может вернуться в Великобританию для продвижения своей книги мемуаров. Об этом сообщил Daily Mail.

Принц Гарри может вернуться в Великобританию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Выход книги «Запасной» запланирован на 10 января 2023 года. Принц Гарри планирует приехать в Великобританию, несмотря на то, что ранее герцоги Сассекские отказались встречать Рождество с членами королевской семьи.

Скандальные мемуары принца Гарри увидят свет в январе 2023 года

По словам королевского писателя Тома Бауэра, если Карлу III не понравится то, что принц написал в своих мемуарах, он может лишить титулов своих внуков.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл шантажировала принца Гарри в начале романа.

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