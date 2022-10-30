Принц Гарри может вернуться в Великобританию для продвижения своей книги мемуаров. Об этом сообщил Daily Mail.

Выход книги «Запасной» запланирован на 10 января 2023 года. Принц Гарри планирует приехать в Великобританию, несмотря на то, что ранее герцоги Сассекские отказались встречать Рождество с членами королевской семьи.

По словам королевского писателя Тома Бауэра, если Карлу III не понравится то, что принц написал в своих мемуарах, он может лишить титулов своих внуков.