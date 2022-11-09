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1 час назад

Самая высокая женщина в мире впервые полетела на самолете

Мира Маркина

Турчанка Румейса Гелги официально считается самой высокой женщиной на земле. Но недавно в ее жизни случился личный рекорд – девушка впервые за 25 лет смогла полететь на самолете. Об этом она рассказала на страничке в соцсетях.

Полет Румейсы длился 13 часов. Девушка летела из Стамбула в Сан-Франциско. Чтобы путешествие было комфортным, бортпроводники Turkish Airlines заменили шесть кресел кроватью.

Соцсети

Рост турчанки – 215 см – обусловлен наличием синдрома Вивера, довольно редким генетическим заболеванием. Но оно не мешает девушке социализироваться: Гелги работает в сфере программного обеспечения. В США ей нужно было полететь в командировку.

Рекорд Румейсы зафиксирован к Книге рекордов Гиннесса. Ранее “Рамблер” писал, почему туда попал “Ласковый май”.

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