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2 часа назад

Почему в иностранных фильмах русских изображают очень грубыми: видео

Катерина Саломе

Образ русского человека в иностранных фильмах довольно варварский. Зарубежные режиссеры всегда показывают наших соотечественников как грубиянов и невежд.

Можно было бы подумать, что таким образом иностранцы демонстрируют свое отношению к нам, но нет. Блогер @dark.drakkar в своем TikTok-аккаунте объяснила этот феномен.

Правда ли, что европейцы в XIII веке считали русских извращенцами

По словам девушки, все дело в разной культуре общения. Из-за языкового барьера и незнания тонкостей иностранных коммуникаций людям из другой страны может показаться тон русского человека грубым.

Ранее мы писали про пять признаков, которые выдают русских за границей.

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