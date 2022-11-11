Образ русского человека в иностранных фильмах довольно варварский. Зарубежные режиссеры всегда показывают наших соотечественников как грубиянов и невежд.

Можно было бы подумать, что таким образом иностранцы демонстрируют свое отношению к нам, но нет. Блогер @dark.drakkar в своем TikTok-аккаунте объяснила этот феномен.

По словам девушки, все дело в разной культуре общения. Из-за языкового барьера и незнания тонкостей иностранных коммуникаций людям из другой страны может показаться тон русского человека грубым.