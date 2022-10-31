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3 часа назад

Правда ли, что европейцы в XIII веке считали русских извращенцами

Мира Маркина

Мнение о том, что жители Европы в XIII веке считали русских извращенцами, распространился в сети благодаря книге Дениса Абсентиса "Злая корча". Но имеет ли этот миф что-то общее с реальностью? Выяснял "Рамблер".

Правда ли, что европейцы в XIII веке считали русских извращенцами
Фото: А. И. КорзухинА. И. Корзухин

По словам Абсентиса, европейцы считали русских извращенцами по той причине, что последние мылись в банях. Однако никаких ссылок, подтверждающих это, автор не приводил.

Европейская традиция, которая пугает иностранцев

Более того, бани в XIII веке были весьма распространенным в Европе явлением. Причем это касалось всех слоев населения: как зажиточных – у них имелись частные бани, так и более бедных – они посещали общественные. Что любопытно, общественные бани нередко совмещались с пекарнями или кузницами. Это было сделано ради экономии дров, дабы не расходовать жар впустую.

"Бани в этом городе доставят вам истинное удовольствие. Красивая молодая девушка как следует разотрёт вас своими нежными ручками. Опытный брадобрей побреет вас, не уронив вам на лицо ни капельки пота. Хорошенькая женщина… искусно расчешет вам волосы. Кто же не сорвёт у неё поцелуй, если только захочет?",

– так описывал бани Эрфурта XIII века Жак ле Гофф в своей книге "Цивилизация Средневекового Запада".

Эта цитата недвусмысленно намекает на то, что бани нередко совмещались с борделями, и при желании за определенную плату банщицы могли оказать более откровенные услуги.

При этом представители церкви знали о происходящем, но закрывали на это глаза. К примеру, в Англии епископы попросту взимали налоги с купален, находившихся на территории епархий.

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