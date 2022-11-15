Уже 8 млрд: сколько людей жило на Земле и что нас ждет впереди

К 15 ноября 2022 года число людей на планете может достигнуть 8 млрд. О том, как сильно менялось количество жителей Земли за века и тысячелетия, читайте в материале "Рамблера".

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В 2022 году на планете будет жит одновременно 8 миллиардов человек. Причем еще в 2010 году население Земли достигло рубежа в 7 миллиардов. Получается, потребовалось всего 10 лет, чтобы к этому числу добавился последний миллиард.

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Относительная стабильность численности населения Земли наблюдалась до промышленной революции, когда и уровень рождаемости, и уровень смертности были очень высокими.

Интересно, что население планеты достигло первого миллиарда за тысячелетия. Так, для этого потребовалась вся история человечества, примерно до 1804 года.

После этого потребовалось еще 123 года, чтобы число жителей Земли достигло следующего рубежа в 2 миллиарда, и всего 33 года, чтобы отметка достигла 3 миллиардов. Последние несколько "миллиардовых" рубежей (4, 5, 6, 7 и 8 миллиардов) были достигнуты за 14, 13, 11, 12 и 12 лет соответственно.

Население Земли Год

1000000000 1804 г.

2000000000 1927 г.

3 миллиарда 1960 г.

4 миллиарда 1974 г.

5 миллиардов 1987 г.

6 миллиардов 1998 г.

7 миллиардов 2010 г.

8 миллиардов 2022 г.

Важную роль в снижении уровня смертности, особенно среди младенцев и детей, сыграли современная медицина и санитария сыграли. Однако, надежного способа снижения рождаемости еще не существовало - первое современное противозачаточное средство появилось только в 1960 году (противозачаточная таблетка). Падение смертности при неизменной рождаемости вызвало начало того, что сейчас известно как J-кривая (см. ниже). Поскольку все больше людей доживало до зрелого возраста, а затем заводило собственных детей, человеческое население начало расти в геометрической прогрессии.

Большая часть роста населения происходит в менее развитых странах — местах, которые уже изо всех сил пытаются обеспечить своих граждан, особенно в разгар климатического кризиса. Фактически, 96% глобального прироста населения с момента достижения отметки в 7 миллиардов приходится на менее развитые страны .

По прогнозам ООН, потребуется 15 лет, чтобы достичь отметки в 9 миллиардов (2037 год), и еще 21 год, чтобы достичь отметки в 10 миллиардов (2058 год).

Что это значит

Рост человеческой популяции с течением времени можно изобразить с помощью так называемой j-кривой населения, которая показывает, насколько резко увеличилось наше население за последние 200 с лишним лет.

United Nations, DESA, Population Division, World Population Prospects 2022