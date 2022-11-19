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2 часа назад

Кто такой перлюстратор

Мария Кимакович

В русском языке есть множество слов, которыми мы в современном мире не пользуемся постоянно, а иногда даже не подозреваем, что именно они означают. Так, например, наверняка не все знают, кто такой перлюстратор и чем он занимается. «Рамблер» делится знаниями.

Кто такой перлюстратор
Фото: unsplashunsplash

Слово «перлюстрация» произошло от латинского perlustro, что означало «обозреваю». Этим словом стали называть просмотр личной корреспонденции, который совершается втайне от получателя.

Соответственно, человек, занимающийся вскрытием и просмотром чужой корреспонденции – это и есть перлюстратор. В России такая должность появилась при Петре I, санкционировалась государством, находясь при этом вне закона.

Запрещена официально перлюстрация была лишь после февральской революции 1917 года, но при этом в ходу оставалась военная цензура.

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В современном мире должность «перлюстратор» вряд ли вы сможете встретить на сайтах вакансий. Однако к перлюстрации в наше время вполне можно отнести, например, прослушивание чужаками телефонов людей или проверку электронной почты.

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