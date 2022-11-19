В русском языке есть множество слов, которыми мы в современном мире не пользуемся постоянно, а иногда даже не подозреваем, что именно они означают. Так, например, наверняка не все знают, кто такой перлюстратор и чем он занимается. «Рамблер» делится знаниями.
Слово «перлюстрация» произошло от латинского perlustro, что означало «обозреваю». Этим словом стали называть просмотр личной корреспонденции, который совершается втайне от получателя.
Соответственно, человек, занимающийся вскрытием и просмотром чужой корреспонденции – это и есть перлюстратор. В России такая должность появилась при Петре I, санкционировалась государством, находясь при этом вне закона.
Запрещена официально перлюстрация была лишь после февральской революции 1917 года, но при этом в ходу оставалась военная цензура.
В современном мире должность «перлюстратор» вряд ли вы сможете встретить на сайтах вакансий. Однако к перлюстрации в наше время вполне можно отнести, например, прослушивание чужаками телефонов людей или проверку электронной почты.