В русском языке есть множество слов, которыми мы в современном мире не пользуемся постоянно, а иногда даже не подозреваем, что именно они означают. Так, например, наверняка не все знают, кто такой перлюстратор и чем он занимается. «Рамблер» делится знаниями.

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Слово «перлюстрация» произошло от латинского perlustro, что означало «обозреваю». Этим словом стали называть просмотр личной корреспонденции, который совершается втайне от получателя.

Соответственно, человек, занимающийся вскрытием и просмотром чужой корреспонденции – это и есть перлюстратор. В России такая должность появилась при Петре I, санкционировалась государством, находясь при этом вне закона.

Запрещена официально перлюстрация была лишь после февральской революции 1917 года, но при этом в ходу оставалась военная цензура.