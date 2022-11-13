Как славяне придумали фразу «после дождичка в четверг»

«После дождичка в четверг»,— говорят, когда заранее понятно, что ничего не исполнится. «Рамблер» решил выяснить, откуда взялась эта поговорка и причем здесь четверг.

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Славяне были язычниками и верили, что все в мире подчиняется силам разных богов. В небе, на земле, в лесу и доме жили те, кто регулировал существование людей. По одной версии, фраза возникла из-за Дажбога — бога солнца, который вызывал особое уважение у славян.

В древние времена славяне занимались животноводством и земледелием, поэтому плодородие земли было необходимым ресурсом для выживания. А если случались засухи, людям ничего не оставалось, кроме как молиться о чуде.

Но просто так молиться было нельзя, необходимо было выбрать определенный день, когда мольбы дойдут до адресата. Дажбог был благосклонен в четверг, люди это знали и обязательно просили его в этот день о дожде. Мольбы были самыми искренними, все действительно надеялись на чудо, но оно практически никогда не происходило. Позже славяне поняли, что бесполезно ждать дождичка в четверг, а уж тем более чего-то после.