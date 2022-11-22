Актер Бочкарев рассказал о борьбе с алкоголизмом

Бочкарев пояснил свои слова: «Я считаю, что только венчаная жена — это настоящая жена. Та, которая родила ребенка. Поэтому моя жена — Людмила Розанова, она как раз и взяла на себя весь удар. А те, про кого вы говорите — это подруги. Подруг, друзей у каждого много. А вот жена — одна».