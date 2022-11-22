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1 час назад

Актер Василий Бочкарев рассказал о борьбе с алкоголизмом

Мира Маркина

Народный артист России Василий Бочкарев в беседе с aif.ru рассказал о борьбе с алкоголизмом, с которым ему помогла справиться жена — актриса «Электротеатра Станиславский» Людмила Розанова.

Актер Бочкарев рассказал о борьбе с алкоголизмом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам актера, труднее всего в жизни ему было завязать с пьянством.

«Тяга к алкоголю — препятствие довольно сильное. Но, слава богу, благодаря моей супруге я смог это преодолеть. И очень благодарен ей», — признался Бочкарев.

Журналисты уточнили: «От алкоголизма вас спасла вторая жена?» На что народный артист ответил: «У меня жена одна только, Людмила Розанова. Остальное — подруги».

Бочкарев пояснил свои слова: «Я считаю, что только венчаная жена — это настоящая жена. Та, которая родила ребенка. Поэтому моя жена — Людмила Розанова, она как раз и взяла на себя весь удар. А те, про кого вы говорите — это подруги. Подруг, друзей у каждого много. А вот жена — одна».

Василий Бочкарев известен зрителю по ролям в фильмах «Такая короткая долгая жизнь», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Безумный день инженера Баркасова» и многих других. До Розановой народный артист был женат на народной артистке России Людмиле Поляковой.

Ранее «Рамблер» писал, что Гари Олдман намекнул на завершение актерской карьеры.

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