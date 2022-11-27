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1 час назад

Как Альфред Нобель создал премию после смерти и пошел против семьи

Диана Товсепова

Каждый из нас слышал о Нобелевской премии. Все мы знаем, насколько почетно ее получить, и что значит премия для мировой науки. История премии началась 27 ноября 1895 года. О том, как это было и кто был против, читайте в материале "Рамблера"

Как Альфред Нобель создал премию после смерти и пошел против семьи
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

27 ноября 1895 года шведский ученый, изобретатель и филантроп Альфред Нобель подписал свое третье и последнее завещание в Шведско-норвежском клубе в Париже.

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"Все мои оставшиеся реализуемые активы должны быть израсходованы следующим образом: капитал, обращенный моими душеприказчиками в безопасные ценные бумаги, должен составить фонд, проценты по которому должны распределяться ежегодно в качестве призов тем, кто в течение предыдущего года, принесли наибольшую пользу человечеству", гласил текст завещания.

Нобель завещал, что проценты должны делиться на пять равных частей и распределяться следующим образом: каждая из пяти частей должна достаться ученым или деятелям за открытие или вклад в физику, химию физиологию или медицину, литературу и международную деятельность.

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Интересно, что призы за международную деятельность должны были, по завету Нобеля, получать те, кто сделал больше всего для укрепления дружбы между народами, упразднения или сокращения постоянных армий, а также для учреждения и продвижения мирных конгрессов.

Также ученый прописал, какие институты должны заниматься отбором кандидатов и получателей премии.

При этом призы должны были распределяться непредвзято и справедливо:

"Я выражаю особое желание, чтобы при присуждении призов не учитывалась национальность, а чтобы приз был вручен самому достойному человеку, независимо от того, является ли он скандинавом или нет"

После смерти ученого завещание вызвало много споров как в Швеции, так и за рубежом, поскольку Нобель оставил большую часть своего состояния на учреждение премии. Его семья выступала против учреждения Нобелевской премии, а названные им лауреаты отказались выполнять то, что он просил в своем завещании. Семья Нобеля юридически оспаривало его завещание, и это продлилось несколько лет. Так, прошло пять лет, прежде чем в 1901 году была присуждена первая Нобелевская премия.

Люди,Альфред Нобель,
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