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2 часа назад

Что известно о могиле Чингисхана и почему все о ней спорят

Мира Маркина

Основатель и первый великий хан Монгольской империи Чингисхан, пожалуй, одна из самых известных фигур во всемирной истории. Неудивительно, что его жизнь окутана множеством мифов, легенд и загадок.

Что известно о могиле Чингисхана и почему все о ней спорят
Фото: Портрет ЧингисханаПортрет Чингисхана

К примеру, несмотря на то, что с момента смерти Чингисхана прошло 795 лет, по сей день ученые не догадываются, где был захоронен великий правитель. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Почему все неправильно используют фразу «горбатого могила исправит»

Согласно одной из легенд, владыка Монгольской империи приказал, чтобы его похоронили без почестей и памятников. Это одна из причин, по которой почти никто не догадывается о том, где находится могила Чингисхана.

В летописи "Сокровенное сказание монголов" указан точный год смерти повелителя кочевников. Известно, что он был похоронен в 1227 году. Но, где его похоронили – загадка.

По мнению Марко Поло, императора монголов похоронили 2000 рабов, которые возвели для него мавзолей. Об этом легендарный путешественник писал в своих хрониках. После того, как рабы построили мавзолей, солдаты их убили. А затем другая группа воинов убила солдат, охранявших строителей. Далее третья группа убила вообще всех (и себя в том числе).

Таким образом, если верить Марко Поло, все, кто мог знать о месте захоронения Чингисхана, погибли почти сразу же после его похорон, забрав тайну с собой в могилу. Однако Поло не объяснил, где хану Монгольской империи удалось найти столько добровольцев, согласившихся покончить с собой.

Современные историки сходятся во мнении, что хан был похоронен в окрестностях горы Бурхан Халдун. Это священное для монголов место, где традиционно покоились самые знатные правители кочевников. Однако точное местоположение могилы Чингисхана археологам до сих пор неизвестно.

Люди,Марко Поло,
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