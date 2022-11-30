Первое выступление Маяковского: как поэт шокировал публику

30 ноября 1912 года состоялось первое публичное выступление Владимира Маяковского в артистическом подвале «Бродячая собака». Он прочитал несколько своих стихотворений, которые были встречены рукоплесканиями. Журналисты газеты «Обозрение театров» также отметили, что слушатели сразу почувствовали настоящее большое поэтическое дарование. Еще больше интересных фактов из жизни громкого революционера и авангардиста, ищите в материале «Рамблера».

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Спустя год после первого публичного выступления вышел первый сборник стихов Маяковского «Я!», написанный от руки и размноженный копированием (литографией). Всего было изготовлено 300 экземпляров, которые были достаточно быстро распроданы. После начала Первой мировой войны поэт решил записаться в добровольцы, но ему не позволили, объяснив это политической неблагонадежностью.

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С 1918 года Маяковский жил вместе с Лилией Брик и ее мужем Осипом Бриком. В первые годы советской власти свободные отношения считались абсолютно нормальным явлением. Тогда процветала «теория стакана воды», которая рассматривала секс как утоление физических потребностей. Слоган этой теории гласил: «Заняться сексом просто, как выпить стакан воды».

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Официально Маяковский никогда не был в браке, при этом у него было бесчисленное множество романов как в России, так и за рубежом среди русской эмиграции во Франции и США. Известно, что у поэта было, как минимум, двое внебрачных детей. Однако именно Брик на протяжении всего творческого пути Маяковского считалась его главной музой. Она была убеждена, что именно благодаря ей он сформировался как поэт. Их отношения были сложными, в воспоминаниях Лиля Юрьевна говорила: «Володя не просто влюбился в меня – он напал на меня, это было нападение. Два с половиной года не было у меня спокойной минуты – буквально».

Маяковский посвятил возлюбленной много стихов и ради нее был готов на все. Так, из поездки в Париж Маяковский привез Брик машину. Но самым главным подарком считается бесконечное «Люблю». Поэт выгравировал на кольце инициалы Лили – Л. Ю. Б., так получилось непрерывное признание в чувствах. Такие кольца до сих пор делают многие ювелирные бренды.

Кстати, актер не только писал стихи, но и работал над сценариями, и даже снимался в некоторых фильмах. Правда, до наших дней дошел только один фрагмент картины «Барышня и хулиган».