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2 часа назад

Почему 29 октября 1937 года в Минске массово расстреляли поэтов

Диана Товсепова

Ночь с 29 на 30 октября 1937 года известна как ночь расстрелянных поэтов. О том, что случилось в эту дату 85 лет назад, читайте в материале "Рамблера".

Почему 29 октября 1937 года в Минске массово расстреляли поэтов
Фото: PxherePxhere

Все началось с того, что в январе 1937 года сотрудники управления госбезопасности НКВД Белорусской ССР придумали так называемое «Объединенное антисоветское подполье», включающее 13 автономных организаций. Среди них были антисоветские националистические и террористические организации, шпионско-повстанческая, эсесовская организация, национал-фашистская и другие.

Первые аресты участников этих организаций начались уже в январе-феврале 1937 года. К сентябрю 1937 года Сталин подписал список лиц, причастных к антисоветской деятельности на территории Белоруссии. В список вошли 103 человека, приговоренных к расстрелу, и еще шестеро, приговоренных к лагерям.

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В середине сентября 1937 года начинаются первые судебные процессы, а в ночь с 29 на 30 октября 1937 года сотрудники НКВД расстреляли представителей интеллигенции, известных деятелей культуры, искусства и науки республики. Это случилось в Пищаловском замке во Внутренней тюрьме НКВД в Минске. Их тела были вывезены за город и похоронены.

По официальным данным, тогда было расстреляно 132 человека, среди которых были писатели, литераторы и критики (большинство), государственные деятели, физики, биологи, ветеринары и другие ученые. Эта ночь стала известна как "черная ночь" или "ночь расстрелянных поэтов".

Расстрелы продолжались до середины 1938 года, однако в 1988-м все расстрелянные были реабилитированы Военной коллегией Верховного суда СССР.

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