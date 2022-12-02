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2 часа назад

Зачем безумная королева путешествовала с мертвым мужем

Мира Маркина

Иногда любовь толкает людей на странные вещи, а иногда на по-настоящему безумные. Последнее произошло с матерью испанского императора Карла V Хуаной I Кастильской. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Зачем безумная королева путешествовала с мертвым мужем
Фото: Хуанна I Кастильская, Антониу де ОландаХуанна I Кастильская, Антониу де Оланда

Лучшие годы своей жизни королева провела в браке с Филиппом Красивым. Свое прозвище Филипп получил неслучайно: он и впрямь был крайне хорош собой и отличался удивительной харизмой. Неудивительно, что от женщин у Филиппа отбоя не было, но повезло лишь Хуане.

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Однако везение это было мимолетным: уже после медового месяца благоверный королевы начал вовсю крутить романы на стороне. Повелительница терпела все интрижки возлюбленного, но понемногу начинала сходить с ума. Однажды Хуана набросилась на очередную фаворитку Филиппа, отрезала ей волосы и изуродовала ее лицо ножницами. Тогда Филипп ударил жену, запер ее в покоях и отказался навещать.

Но и после этого Хуана не переставала боготворить своего мужа. Когда супруг скончался от оспы, безутешная вдова несколько суток рыдала у его смертного одра. Королева была на последних месяцах беременности, но все равно проводила большую часть времени рядом с покойным супругом и запрещала его хоронить.

Хуана продержала мертвеца в своей комнате 12 месяцев, не позволяя никому к нему прикасаться. Тело покойного начало разлагаться, но и тогда Хуана продолжала вести себя так, словно ее любимый все еще жив. Всякий раз, когда ее спрашивали о теле, она отвечала, что Филипп просто спит и скоро проснется.

Когда признаки разложения стало невозможно игнорировать, Хуана I позволила забальзамировать тело, но сказала, что похоронит его только в фамильной усыпальнице, путь к которой лежал через всю страну.

По легенде, в дороге Хуана каждую ночь открывала гроб с телом мужа и припадала к его останкам. Но похоронить Филиппа ей так и не удалось. В стране все давно судачили о том, что Хуана сумасшедшая и не может управлять страной. Так к власти пришел ее отец Фердинанд II. Он прибыл за Хуаной и заточил женщину в замке Тордесильяс, где она провела остаток своих дней. Позже историки дали Хуане прозвище Безумная.

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