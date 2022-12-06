История жизни и смерти Матильды Кшесинской

Артистка балета Матильда Кшесинская известна тем, что выступала в Мариинском театре и имела отношения с членами царской семьи. Она скончалась 6 декабря 1971 года в эмиграции и похоронена в Париже. В материале “Рамблера” — история ее жизни.

Фото: Кадр из фильма "Матильда" Кадр из фильма "Матильда"

Семья

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Ее отец Феликс Кшесинский приехал в Петербург из Варшавы в середине XIX века. Ее матерью была Юлия Доминская, с которой отец познакомился во время жизни в Петербурге. В семье было еще двое детей, которые тоже стали артистам: балерина Юлия Кшесинская и балетмейстер Иосиф Кшесинский.

Сама кшесинская в мемуарах писала о том, что у нее было счастливое детство с любящими родителями. Отец часто брал ее на выступления и репетиции, поэтому с детства она была окружена атмосферой театра. Сама она отзывалась о родителях очень хорошо и утверждала, что они “жили ради своих детей”.

Карьера балерины и отношения с будущим царем

Кшесинская окончила Императорское балетное училище, после чего поступила на службу в Мариинский театр. С 1890 по 1917 годы танцевала на императорской сцене. В это же время, по слухам, у нее появились ухажеры в виде членов царской семьи.

Сначала Матильда состояла в отношениях с цесаревичем Николаем (будущим императором). Согласно записям в их дневниках, они познакомились в 1890 году на одном из концертов. Сначала балерина не заинтересовала члена царской семьи, но потом они становились все ближе. Пара проводила много времени вместе, однако характер их отношений до сих пор вызывает сомнения. Известно, что отношения длились четыре года. В апреле 1894 года Алиса Гессенская дала свое согласие на замужество Николаю, и он разорвал отношения с Матильдой.

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В 1896 году она получила статус прима-балерины, но эксперты сходятся во мнении, что эта должность досталась ей благодаря связям во дворце. После этого ее имя было в первых рядах на всех афишах Мариинского театра. В этот период у нее были отношения с князьями Сергеем Михайловичем и Андреем Владимировичем. От одного из них в 1902 году родился сын Владимир.

Эмиграция и смерть

На постоянной основе она работала в театре до 1904 года, потом ушла по собственному желанию и сотрудничала лишь на разовых выступлениях. Летом 1917 года она уехала из Петербурга, отвергнув предложение князя Сергея Михайловича о замужестве. Несмотря на мечты о возвращении в столицу, она вынуждена была бежать сначала в Кисловодск, потом в Новороссийск, а оттуда в Константинополь.

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Весной балерина прибыла в собственную виллу в Провансе и обосновалась во Франции: открыла студию в Париже и вышла замуж за князем Андрея Владимировича. В 1960 году вышли ее мемуары на французском языке. В России они были изданы лишь в 1992 году.