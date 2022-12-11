Арест, унижения и спецрейс: как Солженицына выгоняли из СССР

Выдающийся русский писатель Александр Солженицын родился ровно 104 года назад, 11 декабря 1918 года. Жизнь писателя была полна ярких работ и знаменательных событий. Будучи и драматургом, и политическим деятелем, Солженицын успел пожить и поработать в СССР, Швейцарии, США и России. О том, как Александр Исаевич был изгнан из советского союза, читайте в материале "Рамблера".

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Солженицын учился в Ростовском университете по специальности «математика» и заочно изучал литературу в Московском государственном университете. Он участвовал в Великой Отечественной войне, дослужившись до звания капитана артиллерии. Однако в 1945 году он был арестован за письмо, в котором критиковал Иосифа Сталина, и провел восемь лет в тюрьмах и трудовых лагерях и еще три года в принудительной ссылке.

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После реабилитации в 1956 году, ему разрешили поселиться в Рязани, где он преподавал и начал писать художественную литературу. Затем были годы кропотливой работы и формирования идей писателя. Основные сочинения автора — «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Красное колесо», «Матрёнин двор», «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус».

Предыстория

В октябре 1970 года Нобелевская премия по литературе была присуждена Солженицыну «за нравственную силу, с которой он продолжает неотъемлемые традиции русской литературы». За восемь коротких лет, прошедших с момента появления «Одного дня Ивана Денисовича», Солженицын поднялся на вершину международной славы и, без сомнения, стал для своего времени одним из самых знаменитых писателей в мире.

Писатель с благодарностью принял премию и выразил намерение присутствовать на церемонии награждения, но яростная кампания, развернувшаяся против него в советской печати, заставила изменить планы, так как казалось вероятным, что ему будет отказано в возвращении на родину. Еще одну тень на это событие бросил отказ шведского правительства разрешить проведение альтернативной церемонии награждения в здании своего посольства в Москве, очевидно, из боязни оскорбить советские чувства. Поэтому приз Солженицыну вручили четыре года спустя, когда писатель уже жил на Западе

Хотя кампания в прессе против Солженицына, вызванная Нобелевской премией, вскоре пошла на убыль, появились признаки того, что советский режим готовит более серьезные шаги.

В августе 1971 года дача, которую Солженицын использовал в качестве убежища, в его отсутствие была разграблена группой оперативников КГБ, а случайно наткнувшийся на место происшествия друг писателя был жестоко избит и ему угрожали.

Тем временем на место рождения Солженицына была отправлена еще одна группа агентов в надежде раскрыть компрометирующую информацию о его прошлом.

Самым зловещим событием стал арест в середине 1973 года Елизаветы Воронянской, жительнице Ленинграда, которая помогала Солженицыну печатать его рукописи. После нескольких дней безжалостных допросов в КГБ Воронянская раскрыла место, где спрятана рукописная копия «Архипелага ГУЛАГ». Вскоре после этого она была либо убита, либо покончила жизнь самоубийством. Солженицын отреагировал на это трагическое известие единственной реакцией, которую он считал уместной: «Архипелаг ГУЛАГ» теперь нужно было опубликовать без промедления и целиком. Соответствующие инструкции были отправлены швейцарскому адвокату Солженицына, и первый том русского издания появился в Париже в самом конце 1973 года, попав на первые полосы газет всего мира.

Воздействие этого сочинения на западного читателя можно сравнить разве что с сейсмическим толчком, произведенным «Одним днем Ивана Денисовича» на советских читателей. Факты, изложенные Солженицыным в истории советских тюрем и лагерей, сами по себе не были чем-то новым, поскольку на Западе уже много лет были доступны как специальные исследования, так и многочисленные мемуары бывших заключенных.

Тем не менее, несмотря на это и несмотря на кампанию десталинизации, развязанную Хрущевым десятилетием ранее, западное общественное мнение в значительной степени сохраняло внутреннее недоверие к информации такого рода. Таким образом, мерилом мастерства Солженицына как писателя было то, что силой своего повествования он смог сломать эту модель автоматического скептицизма и убедить миллионы читателей в суровой реальности своего изображения. В этом смысле «Архипелаг ГУЛАГ», несомненно, останется самым сокрушительным ударом, когда-либо нанесенным по имиджу Советского Союза.

Реакция власти и изгнание

Вполне предсказуемо, что советский режим отреагировал на появление этого сочинения потоками брани. Журналисты наперебой очерняли автора, называли его психопатом-ренегатом, задыхающимся от ненависти к родине, коррумпированным отпрыском озлобленных классовых врагов, презренным иудой, пляшущим под дудку западных поджигателей войны, сочувствующим нацистам, склизкой гадиной ... Были также телефонные звонки с угрозами в его московскую квартиру и язвительные письм.

Каким бы неприятным ни был этот срежиссированный взрыв ненависти, Солженицын был склонен полагать, что буря уляжется, так же как предыдущая кампания против него в прессе не привела к каким-либо дальнейшим действиям. На этот раз он ошибся. 12 февраля 1974 года у его дверей появилась большая группа агентов КГБ с приказом о его аресте.

Солженицына доставили в Лефортовскую тюрьму, подвергли всем унизительным процедурам, обвинили в государственной измене, лишили советского гражданства и на следующий день выслали в Западную Германию на специально зарезервированном для этой цели самолете. В своем труде «Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни» писатель необычайно ярко описывает эти два дня и вызванное ими внутреннее смятение.

Что было после

Александр Исаевич сначала поселился в Цюрихе (куда его жена и семья присоединились к нему после того, как ему разрешили покинуть СССР), но вскоре начал искать место, более подходящее для его потребности в уединении, и в середине 1976 года он переехал в Соединенные Штаты, поселившись в Кавендише, деревне в малонаселенном районе южного Вермонта.

В первые годы своего пребывания на Западе Солженицын много путешествовал, соглашаясь на ряд выступлений и интервью. Некоторые из них стали крупными публичными событиями, как, например, его телевизионная дискуссия с несколькими вспыльчивыми французскими интеллектуалами (апрель 1975 г.), его резкие высказывания в Вашингтоне и Нью-Йорке об иллюзиях разрядки (июнь и июль 1975 г.), его выступления в Великобритании на телевидении и радио (февраль 1976 г.) и его знаменитая речь на выпускном в Гарвардском университете (июнь 1978 г.).