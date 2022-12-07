Кто был первым маньяком в СССР

Первым серийным убийцей в СССР считается маньяк по прозвищу “Шаболовский душегуб” Василий Комаров. Следователи выяснили, что его жертвами были, как минимум, 33 человека. Однако обвинили его лишь по 29 случаям. О том, почему он убивал — в материале “Рамблера”.

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Детство и переезд в Москву

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Василий Комаров родился в Витебской губернии в 1877 году. В его семье было 12 детей, отец работал на железной дороге. Вся семья страдала алкоголизмом, комаров начал пить с 15 лет. Впервые он попал за решетку за кражу. Во время Русско-японской войны он уехал на Дальний Восток и обокрал воинский склад. После этого он жил в Риге, но недолго. На родину вернулся, когда немецкие войска вошли в Прибалтику.

После Октябрьской революции он вступил в Красную Армию, а в 1920 году переехал в Москву. Маньяк селится на улице Шаболовская и устраивается работать извозчиком. По данным следствия, в период работы начал совершать мелкие кражи.

Убийства

Убийства начались в феврале 1921 года после объявления НЭПа. У него был один сценарий для всех убийств, его жертвами становились исключительно мужчины. Позднее на следствии он признавался, что вся процедура занимала у него не более получаса.

Жертвами Комарова были люди, которые хотели у него купить определенный товар. Он знакомился с ними, вел их домой, поил алкоголем, убивал молотком, крал деньги, а труп упаковывал в мешок и сбрасывал в Москву-реку, закапывал или прятал в заброшенных домах.

Спустя год жена Шаболовского душегуба узнала о его убийствах, но в полицию не сообщила. Сама она стала его сообщницей и помогала заманивать людей в дом ради наживы.

Арест и смерть

Об убийствах Комарова милиция узнала в 1923 году, когда случайно был найден один из его трупов. Преступника быстро вычислили, но перед арестом он сбежал. Спустя сутки его нашли в Московской области, где он спрятался у знакомой. Когда его поймали, он писал мемуары о своих убийствах. На следствии маньяк рассказывал, что убивал исключительно ради денег. Когда он показывал места захоронения своих жертв, люди пытались протиснуться к нему и устроить самосуд.

Комарова признали вменяемым, но поставили ему диагноз “алкоголизм”. Сам он не раскаивался в содеянном и говорил, что готов убивать еще. Вместе с Комаровым была арестована его жена. В 1923 году их приговорили к расстрелу, тогда же приговор привели в действие.