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59 минут назад

Турецкий танцор покорил соцсети своим животом: видео

Диана Товсепова

Ченгиз Ясин - главный герой модного танца в социальной сети TikTok.

Харизматичный парень просто двигает своим выдающимся животом в такт музыке и улыбается, размахивая руками. Видео с пляшущим Ясином в скромной одежде на непримечательном фоне стали настолько популярными, что парень смог разбогатеть.

Теперь ему платят за рекламу и приглашают потрясти животом в самых лучших кафе Турции. Так, Ченгиз теперь показывает свой фирменный танец живота, пока на фоне готовятся ресторанные блюда.

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Кому-то может показаться смешным, что тот, кто прост шевелит животом, становится миллионером, но этот парень сумел всех обаять. Теперь его видео не так скромны и он уже трясет животом рядом с роскошными автомобилями, носит золотые цепочки с бриллиантами и разбрасывает купюры.

Смотрите видео, чтобы увидеть, чем турецкий парень завоевал любовь пользователей соцсетей, став при этом значительно богаче.

Ранее мы писали о том, почему турецкий кофе подают с водой.

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