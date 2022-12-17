Как похороненный заживо подросток смог выжить

Истории похороненных заживо людей встречаются не только в фильмах ужасов, но и в реальной жизни. Одна из таких историй произошла с французским юношей в 30-е годы XX века. Подробнее – в материале "Рамблера".

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Анджело Хейс погиб в возрасте 19 лет в 1937 году, разбившись на мотоцикле. Точнее все решили, что он погиб. Француз на мотоцикле врезался в кирпичную стену, затем потерял сознание, его объявили мертвым, а спустя три дня похоронили.

Однако страховая компания заподозрила неладное, когда выяснила, что отец Хейса застраховал его жизнь на 200 тысяч франков.

Страховой инспектор через два дня после похорон запросил эксгумацию тела. Его просьбу удовлетворили и не зря, ведь выяснилось, что Анджело жив. Сердце юноши билось, пусть и медленно, а тело было теплым.

Хейса тут же доставили в больницу, где сделали несколько операций и провели курс реабилитации. В конце концов, он выжил.

До похорон Хейс оставался без сознания из-за серьезной травмы головы, которую получил в результате аварии. Анджело находился в коме, за счет чего его тело расходовало меньше кислорода – это помогло французу выжить.