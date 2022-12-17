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39 минут назад

Как похороненный заживо подросток смог выжить

Мира Маркина

Истории похороненных заживо людей встречаются не только в фильмах ужасов, но и в реальной жизни. Одна из таких историй произошла с французским юношей в 30-е годы XX века. Подробнее – в материале "Рамблера".

Как похороненный заживо подросток смог выжить
Фото: UnsplashUnsplash

Анджело Хейс погиб в возрасте 19 лет в 1937 году, разбившись на мотоцикле. Точнее все решили, что он погиб. Француз на мотоцикле врезался в кирпичную стену, затем потерял сознание, его объявили мертвым, а спустя три дня похоронили.

Однако страховая компания заподозрила неладное, когда выяснила, что отец Хейса застраховал его жизнь на 200 тысяч франков.

История жизни и смерти Матильды Кшесинской

Страховой инспектор через два дня после похорон запросил эксгумацию тела. Его просьбу удовлетворили и не зря, ведь выяснилось, что Анджело жив. Сердце юноши билось, пусть и медленно, а тело было теплым.

Хейса тут же доставили в больницу, где сделали несколько операций и провели курс реабилитации. В конце концов, он выжил.

До похорон Хейс оставался без сознания из-за серьезной травмы головы, которую получил в результате аварии. Анджело находился в коме, за счет чего его тело расходовало меньше кислорода – это помогло французу выжить.

Оправившись от несчастного случая, Хейс запустил бизнес по производству гробов, из которых можно выбраться в случае ошибочного захоронения. Такие гробы оснащены радио-передатчиками, химическим туалетом и даже библиотекой.

Люди,Матильда Кшесинская,
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