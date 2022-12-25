4 любопытных факта о левшах, которые известны единицам

В древности выполнение основных действий в повседневной жизни левой рукой считалось неправильным и даже зловещим. Времена изменились, и теперь левши нас не удивляют, тем более, что каждый 10-й человек на планете чаще использует левую руку. А что еще известно о левшах? Подробнее – в материале "Рамблера".

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Левши более конкурентоспособны

В состязаниях левши могут быть куда успешнее правшей. Дело в том, что правши зачастую привыкли иметь дело с такими же противниками, как они сами, и потому им невдомек, что удар может последовать с непривычной стороны.

Среди левшей больше мужчин

Доля мужчин, у которых более активна левая рука, 12%. При этом среди женщин 10%.

Большинство кенгуру левши

В отличие от людей, кенгуру с большей вероятностью рождаются левшами. Это подтвердило исследование, опубликованное в журнале Current Biology.

Больше всего левшей живет в Нидерландах