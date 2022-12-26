Правда ли что Эйнштейн страдал синдромом Аспергера

Имя Альберта Эйнштейна известно по всему миру, даже тем людям, кто далек от физики. Неудивительно, что вокруг этой личности ходит множество мифов и легенд. К примеру, многие убеждены, что легендарный ученый страдал болезнью Аспергера. Подробнее о том, имеет ли этот домысел что-то общее с реальностью – в материале "Рамблера".

Синдром Аспергера – это психическое расстройство, для которого характерны трудности в коммуникации. Пациентам с данным синдромом непросто дается взаимодействие с социумом, а мышление при этом отличается стереотипностью. Некоторые ученые относят синдром Аспергера к расстройствам аутистического спектра, однако по многим характеристикам синдром сильно отличается от аутизма.

По воспоминаниям матери Эйнштейна, Альберт почти не говорил до 2-3 лет. Но зато потом сразу же начал выдавать целые предложения. В шесть лет он пошел в школу, где хорошо учился, а в 13 принялся читать "Критику чистого разума" Канта.

Домыслы о том, что знаменитый физик страдал синдромом Аспергера появились из-за того, что Эйнштейн очень ценил уединение и был довольно замкнут. Однако это еще не повод для постановки диагноза. У ученого было довольно много друзей, среди которых были психиатры, и ни один из них не подозревал у своего приятеля каких-либо психических расстройств.