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1 час назад

Правда ли что Эйнштейн страдал синдромом Аспергера

Мира Маркина

Имя Альберта Эйнштейна известно по всему миру, даже тем людям, кто далек от физики. Неудивительно, что вокруг этой личности ходит множество мифов и легенд. К примеру, многие убеждены, что легендарный ученый страдал болезнью Аспергера. Подробнее о том, имеет ли этот домысел что-то общее с реальностью – в материале "Рамблера".

Правда ли что Эйнштейн страдал синдромом Аспергера
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Синдром Аспергера – это психическое расстройство, для которого характерны трудности в коммуникации. Пациентам с данным синдромом непросто дается взаимодействие с социумом, а мышление при этом отличается стереотипностью. Некоторые ученые относят синдром Аспергера к расстройствам аутистического спектра, однако по многим характеристикам синдром сильно отличается от аутизма.

По воспоминаниям матери Эйнштейна, Альберт почти не говорил до 2-3 лет. Но зато потом сразу же начал выдавать целые предложения. В шесть лет он пошел в школу, где хорошо учился, а в 13 принялся читать "Критику чистого разума" Канта.

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Домыслы о том, что знаменитый физик страдал синдромом Аспергера появились из-за того, что Эйнштейн очень ценил уединение и был довольно замкнут. Однако это еще не повод для постановки диагноза. У ученого было довольно много друзей, среди которых были психиатры, и ни один из них не подозревал у своего приятеля каких-либо психических расстройств.

Однако писатель Норм Леджин в своей книге "Аспергер и самооценка: откровения и надежда благодаря знаменитым ролевым моделям" все же попытался доказать, что Эйнштейн страдал синдромом Аспергера. По словам Леджина, на это указывает отсутствие друзей у Альберта в детстве, а также тот факт, что после смерти Эйнштейна в его мозге были обнаружены аномалии, отвечающие за его интеллект. Леджин сравнил их с неврологическими отличиями человека с синдромом Аспергера.

Люди,Альберт Эйнштейн,
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