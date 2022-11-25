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5 часов назад

Зачем советские ученые пытались создать кроликов-экстрасенсов

Мира Маркина

Немногие знают об этом, но в 1920-е годы в СССР ученые уже изучали телепатию и телекинез. И не просто изучали, а пытались выяснить – можно ли искусственно наделить живое существо этими способностями? Подробнее об экспериментах исследователей – в материале "Рамблера".

Зачем советские ученые пытались создать кроликов-экстрасенсов
Фото: UnsplashUnsplash

Столетие назад советские ученые решили, что если живые организмы генерируют электрические импульсы, вполне возможно, что они смогут передавать информацию через электромагнитные поля.

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В Институте исследований мозга при Ленинградском государственном университете специалисты начали активно ставить эксперименты в этой области. К слову, наравне СССР вопрос "вживления телепатии" изучался и в США – холодная война была в самом разгаре.

У советских ученых не было сомнений в том, что их исследования пойдут на пользу стране. Так, экстрасенсорика рассматривалась как способ предвидеть и предотвратить аварии во время запуска ракет, а телепатия – как инструмент для создания альтернативы радиосвязи.

На протяжении 20 лет в Институте автоматики и электрометрии Сибирского отделения АН СССР в Академгородке под Новосибирском эксперты изучали телепатию на кроликах, кошках и собаках. Сейчас, когда зоозащитники ведут активную борьбу против жестокого обращения с животными, эксперименты тех лет немыслимы. Но в 60-х ученым никто не препятствовал.

Исследователи вживляли в голову одного из кроликов электроды. А второго, с которым у первого была очевидная ментальная связь, увозили подальше, а затем били током. И первый кролик незамедлительно реагировал на это.

Ученые уверяли всех в успехе телепатической передачи информации. Но когда эксперимент попробовали повторить, ничего не вышло. Вскоре деятельность лаборатори
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