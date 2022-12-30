Почему Бурунди — одна из самых несчастных наций мира

Республика Бурунди – государство в районе восточной Африки, граничащее с Руандой. Его население составляет 9,8 миллионов человек, среди которых основными народами являются лингала, тутси, хуту и тва. «Рамблер» расскажет, почему население этой страны было признано самой несчастной нацией мира.

Бурунди была независимым королевством до ХХ века, когда ее колонизировала Германия. В 1962 году страна получила свободу снова, и ее формой управления по-прежнему была монархия. Однако убийства и бунт привели к появлению однопартийной республики спустя всего четыре года. В 70-е и 90-е года Бурунди пришлось пережить гражданскую войну и геноцид между народами.

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Республика имеет небольшую территорию, но при этом высокую плотность населения. Это создает большие проблемы для ведения сельского хозяйства, поскольку земель под него становится все меньше. Из этого следует еще одна причина бедности страны – голод. Кукуруза здесь – основной продукт питания для людей. 85% населения Бурунди – это народ хуту. Они питаются только растительной пищей, и не занимается скотоводством.

Соответственно, в рационе народа также в дефиците белок. Более того, наличие скота является признаком достатка в этой стране. Но не только потому что он дает молоко и мясо, а еще и потому что корова является символом богатства в культуре. Те, у кого есть корова считаются зажиточными в глазах народа. И это абсолютно не зависит от финансового положения.

В Бурунди обитает своя чупакабра. Только в отличие от монстра из городских легенд, это вполне реальное существо, которое поедает людей, а не животных. На территории Бурунди обитает нильский крокодил, которого прозвали Густавом. Его длина – 6 метров, а вес – около тонны, и за все время он убил около трех сотен жителей Бурунди. В начале 2000 годов предполагалось, что крокодил умер, но в 2008 был найден командой документалистов.