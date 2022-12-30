Слава Курилов: ученый, сбежавший из СССР вплавь

Человек, получивший несколько отказов в ответ на попытки осуществить свою мечту, обычно сдается, либо идет другим путем. Станислав Курилов – молодой ученый, которому несколько раз отказали в пересечении границы СССР. «Рамблер» расскажет, как мечта мужчины провела его через самоубийственный способ ее осуществления.

Фото: Фото из личного архива Фото из личного архива

Слава родился в 1936 году, и с самого детства его тянуло к морским глубинам. Даже его первым словом была «вода». Родители, опасаясь, что это мрачное предзнаменование, старались оберегать мальчика от водоемов. Однако когда он поехал в пионерский лагерь, мама и папа не смогли уследить за ним, и 10-летний Курилов на спор переплыл Иртыш, едва не попав под теплоход.

Спустя время, молодой человек поступил на океанолога в Ленинградском гидрометеорологическом институте. Узнав об экспедиции французского ученого Жака Ива Кусто, Слава загорелся идеей стать участником экспедиции под крылом известного руководителя. Однако компетентные органы наложили запрет на пересечение границ СССР учеными.

Получив несколько отказов, Курилов принял твердое решение бежать из России. План оказался грандиозным и радикальным. Станислав купил билет на круизный лайнер «Советский Союз», который должен был совершить рейс по Тихому океану до экватора и обратно. Остановок на суше по пути не предполагалось, а потому выйти на берег и скрыться в толпе не вышло бы. В ночь, когда корабль проплывал в 100 километрах от Филиппин, мужчина прыгнул в воду. Проплыв три дня, он смог выбраться на сушу. Поначалу сильное течение сбило его маршрут, но услышав шум прибоя, ученый понял, что берег близко.