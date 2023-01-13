Архивные снимки принцессы Дианы уйдут с молотка

Ранее не публиковавшиеся фотографии принцессы Дианы будут проданы на аукционе. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фото: Charles Miller Ltd Charles Miller Ltd

Эти снимки были сделаны в 1985 году, когда принцесса Диана присутствовала на торжественном мероприятии по спуску на воду яхты H.M.S. Cornwall. Их обнаружили в книжном магазине в Восточном Сассексе. Фотографии будут проданы на аукционе Charles Miller Ltd, который запланирован на конец 2023 года. Стартовая цена £800.

Есть предположении, что фотографии так и не были обнародованы из-за того, что британская судостроительная фирма Yarrow Shipbuilders планировала их использовать в собственных целях.