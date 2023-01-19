Какая зарплата была у Ельцина при СССР

До того, как стать президентом Российской Федерации, Борис Ельцин много лет состоял в КПСС. Какая зарплата была у первого лидера РФ при СССР?

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Секретарь свердловского обкома

Борис Николаевич вступил в КПСС в 1961 году. В 1975 году Ельцина избрали секретарём Свердловского обкома КПСС. Он отвечал за промышленное развитие региона.

Вскоре Ельцин добился должности первого секретаря Свердловского обкома. Автор издания «Ельцин» Борис Минаев пишет, что в тот период будущий президент получал 600 рублей. Жена Ельцина Наина Иосифовна, работавшая главным инженером проекта, зарабатывала вдвое меньше.

В те времена Борис Николаевич обзавёлся новой квартирой в жилом комплексе на улице 8 марта. Семье Ельциных выделили роскошную 5-комнатную квартиру площадью 167 метров без учёта 4 лоджий. Также у перспективного политика была дача, служебная и семейная машины с водителями, прислуга, возможность выезжать за пределы СССР.

Секретарь ЦК

В 1985 году Ельцин стал секретарём ЦК КПСС. Леонид Млечин в книге «Ельцин» говорит, что Борис Николаевич на новой должности получил личную охрану, автомобиль «ЗИЛ», собственного врача. Оклад секретаря ЦК — 800 рублей в месяц.

Стоит отметить, что многие вещи доставались партийцам бесплатно. К примеру, Ельцин мог заказывать еду на спецбазе на сумму 200 рублей. При этом цены на базе были маленькими.

В Москве

После переезда в Москву, Ельцин получил 5-комнатную квартиру с большим холлом и загородный особняк. Помимо зарплаты секретаря, Борис Николаевич имел оклад как кандидат в члены Политбюро. Начальник охраны Ельцина Александр Коржаков говорил, что зарплата кандидата в члены Политбюро в 600 рублей «шла на булавки жене Наине».