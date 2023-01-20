Наследница многомиллионного состояния ушла в монастырь

Деванши Сангви живет в Индии. Родственники восьмилетней девочки занимаются ювелирным бизнесом, который приносит отличную прибыль. Но наследница 61 миллиона долларов отказалась от достатка ради другой цели, пишет Independent.
Деванши еще совсем молода. Но уже сейчас девочка готовит себя к тому, чтобы всю жизнь провести в служении богу. Сангви интересуется медитацией и вопросами религии – джайнизма. По словам девочки, благочестивый образ жизни ее привлекает больше, чем все материальные блага.
Близкие малышки к ее выбору жизненного пути отнеслись с пониманием и уважением. Они также считают себя последователями джайнизма, как и Деванши. В основе этого религиозного течения заложен отказ от жизни в миру. Просветления последователи джайнизма надеются достичь ненасилием и минимизацией вреда живым существам.
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