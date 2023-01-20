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9 минут назад

Independent: Наследница многомиллионного состояния ушла в монастырь

Мира Маркина

Деванши Сангви живет в Индии. Родственники восьмилетней девочки занимаются ювелирным бизнесом, который приносит отличную прибыль. Но наследница 61 миллиона долларов отказалась от достатка ради другой цели, пишет Independent.

Наследница многомиллионного состояния ушла в монастырь
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Деванши еще совсем молода. Но уже сейчас девочка готовит себя к тому, чтобы всю жизнь провести в служении богу. Сангви интересуется медитацией и вопросами религии – джайнизма. По словам девочки, благочестивый образ жизни ее привлекает больше, чем все материальные блага.

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Близкие малышки к ее выбору жизненного пути отнеслись с пониманием и уважением. Они также считают себя последователями джайнизма, как и Деванши. В основе этого религиозного течения заложен отказ от жизни в миру. Просветления последователи джайнизма надеются достичь ненасилием и минимизацией вреда живым существам.

Ранее мы рассказывали о девушке, которая совершенно случайно нашла своего двойника в интернете.

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