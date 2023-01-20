Девушка нашла двойника благодаря программе распознавания лиц

Амбра из Северной Каролины и Дженнифер из Техаса познакомились через онлайн-платформу Twin Strangers, которая помогает людям находить себе подобных. Их историей заинтересовался таблоид The Mirror.

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Один день, когда Дженнифер по привычке после работы развлекала себя в интернете, изменил ее жизнь. Она обнаружила на просторах сети платформу для поиска собственных двойников. Пользователи прикладывают фотографию, вводят параметры своего лица, а алгоритм программы ищет среди других людей максимально похожих. Так 23-летняя Амбра познакомилась с 33-летней Дженнифер.

Удивленные поразительным сходством женщины решили увидеться в Техасе.

«Я очень нервничала, у меня тряслись руки, и я думала: "О боже, я действительно собираюсь встретиться с ней"», — рассказала Амбра перед встречей со своим двойником.

Оправившись от шока, Дженнифер организовала для своей мамы встречу с Амброй, чтобы посмотреть, сможет ли родительница отличить женщин друг от друга. И она не смогла.

Когда мама Дженнифер увидела Амбру, то назвала ее дочерью и потребовала предъявить генеалогическое древо незнакомки.